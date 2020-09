Prinzessin Victoria und Daniel: Auszeit aus einem süßen Grund

Einfach mal raus. Einfach mal abschalten. Kronprinzessin Victoria (43) und ihr Liebster Daniel (46) haben sich jetzt diesen Luxus gegönnt. Die Kinder waren zu Hause im Palast gut versorgt – und so konnten die zwei einfach mal nur Liebespaar sein. Ganz ohne elterliche – oder royale – Pflichten. In der weiten Natur Schwedens waren die beiden ein Wochenende lang wandern. Stolze 47 Kilometer liefen sie durch das Jämtland-Dreieck, das auch als „Naturperle Schwedens“ bekannt ist. In völliger Ruhe. Kein Mensch weit und breit. Nur Victoria und ihr Daniel. Hand in Hand.

Fotos von diesem Wochenende teilt das Paar jetzt gerne mit der ganzen Welt – alle selbst geschossen. Um das schöne Paarfoto zu machen, hat Daniel einfach den mit gebrachten Selfiestick in die Erde gebohrt – und lächeln bitte!

Prinzessin Victoria wirkt glücklich und gelöst

Und wenn die Füße dann doch mal müde wurden, kehrten sie in einer urigen Wanderhütte ein. In der Station Blåhammaren zum Beispiel. Dort genossen die zwei deren berühmtes Drei-Gänge-Menü am Abend. Auf den Tisch kamen Saibling, Rentiersteak mit Gurken-Sahne-Sauce und Kartoffeln – und als Dessert Zimtcreme mit frisch gepflückten Blaubeeren.