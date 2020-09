Prinzessin Victoria und Madeleine: Doppelte Jubel-News aus Schweden

Die Menschen, die einem am nächsten stehen, können einem am meisten Schmerz zufügen. Victoria von Schweden (43) weiß das nur allzu genau! Die Kronprinzessin und ihre Schwester Madeleine (38) waren einst ein Herz und eine Seele. Dann gab es in den vergangenen Jahren so viel Streit und Tränen. Doch nun haben sich die beiden endlich versöhnt!

Victoria und Madeleine gelten als sehr unterschiedlich. Die eine ist die pflichtbewusste Thronfolgerin, auf deren Schultern eine Menge Verantwortung lastet. Die andere das aufmüpfige Nesthäkchen, das seine eigenen Interessen oft vor die der Krone gestellt hat. Das beste Beispiel ist sicherlich Madeleines Flucht ins Ausland. Mit dem US-britischen Unternehmer Chris O'Neill (46) und dem gemeinsamen Nachwuchs siedelte die Prinzessin ja im Herbst 2018 nach Amerika über.

Victoria fühlte sich von Madeleine im Stich gelassen

„Sie ziehen nach Florida, weil es ein guter Ausgangspunkt für Chris’ Geschäft ist und die Kinder noch im Vorschulalter sind“, erklärte der Hof damals. Doch Palastkenner vermuteten noch andere Gründe für die Flucht. Schließlich war die schüchterne Madeleine noch nie wirklich begeistert, im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stehen. So schwänzte sie regelmäßig wichtige Termine.In Florida kann „Madde“ ihr Leben abseits von Kameras und dem strengen Hofprotokoll führen – und dabei im Luxus schwelgen, denn einen Teil ihrer Apanage bekommt die Prinzessin weiterhin.