Prinzessin Victoria & Prinz Daniel nach 20 Jahren Liebe: Er verkündet die süße Nachricht

So plauderte er in einem seiner seltenen Interviews aus, wie er die Beziehung auch nach 20 Jahren noch frisch hält: "Ich versuche, sie zu überraschen", verrät er einen seiner Liebes-Tricks.

So denke er sich zum Beispiel jedes Jahr zu Victorias Geburtstag etwas ganz Besonderes aus. Über welches Geschenk sich die zukünftige Königin im Juli freuen durfte, wollte er allerdings nicht offenbaren: "Das ist privat." Und ziemlich süß von ihm. Denn es beweist: Trotz aller offiziellen Verpflichtungen haben die beiden es geschafft, an ihren Gefühlen festzuhalten. Und scheuen sich nicht, das auch offen zu zeigen: Bei einem Konzert im letzten Juli küssten sie sich zärtlich, kuschelten und wirkten so verliebt wie am ersten Tag.

Auch interessant

Victoria von Schweden: Blitzscheidung! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: