Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Noch ein Baby für das Paar im nächsten Jahr

Die Sonne lachte und drei Personen spazierten durch den Park von Schloss Haga in Stockholm: Kronprinzessin Victoria, Ehemann Daniel und Prinzessin Estelle. Der Hoffotograf kam zufällig des Weges und drückte ab, klick. Drei strahlende Gesichter – und das Glück soll einen besonderen Grund haben. Ja! In Palastkreisen ist es das Tuschelthema Nummer eins: Victoria soll wieder schwanger sein, sie erwartet ihr drittes Kind! Es ist eine süße Sensation und für die Kronprinzessin das wundervollste Geburtstagsgeschenk. Am 14. Juli wird ihr Ehrentag groß gefeiert – und mit 46 wird sie noch mal Mama. Die schönsten Geschenke kann man eben nicht kaufen.