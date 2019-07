Reddit this

Eigentlich gelten Prinzessin Victoria und Prinz Daniel als ein Herz und seine Seele. Doch jetzt hat diese Einigkeit Risse bekommen. Am schwedischen Hof nehmen die Angestellten Reißaus, wenn die beiden im Anmarsch sind. Denn das Paar liegt im erbitterten Clinch. Warum?

Prinz Daniel will nicht nachgeben

Victorias engste Beraterin Karolin A. Johansson verlässt ihren Posten, und Nachfolgefrage entzweit Victoria und Daniel. Auf den Platz des Hofchefs wünscht sich Prinz Daniel einen erfahrenen Mann, der auch als Mentor für ihn fungieren kann. Laut dem Internet-Portal "Stoppa Pressarna" möchte sich die Kronprinzessin hingegen eher an der Kompetenz der Bewerber orientieren. Daniel passt das ganz und gar nicht. Wie schon bei Auseinandersetzungen mit seinem Schwiegervater König Carl Gustaf schaltet er auf stur.

Der Hof soll inzwischen in zwei Lager gespalten sein. Jeder soll für seine Seite Partei ergriffen haben, was die früher so gute Stimmung negativ beeinflusse. Das letzte Wort bei der Entscheidung hat Prinzessin Victoria. Und Daniel bleibt nichts anderes übrig, als seinen Ärger runterzuschlucken. Fragt sich nur, wie lange das gut geht...

