Prinzessin Victoria und Prinz Daniel: Schockierende Ehe-News

Das neueste Foto von Kronprinzessin Victoria (41) und Prinz Daniel (45) zeigt wahre Liebe. Doch über ihrem Glück liegt ein dunkler Schatten: Die Tragödie ihrer Ehe wird die beiden begleiten – ein Leben lang.

Erst vor ein paar Tagen brachte ein Schreckmoment wieder alle Sorgen und Ängste ans Licht. Bei einem offiziellen Termin fasste sich Daniel plötzlich mit beiden Händen an den Rücken, an den Nierenbereich. Tapfer überspielte er die Situation. Aber war es wieder das alte Leid, das ihn erneut einholt? Schon, als Prinzessin Victoria Daniel 2001 kennenlernte, wusste sie, dass eine Beziehung mit dem Fitnesstrainer nicht einfach werden würde. Denn er war krank. Seit seiner Geburt leidet Daniel unter einer Nierenfehlfunktion, die lebensbedrohlich sein kann.

2009 rettete sein Vater ihm das Leben, als er ihm eine Niere spendete – nur drei Monate nach der Verlobung mit Prinzessin Victoria.

Prinzessin Victoria muss für Daniel stark sein

Alles ging gut, doch die Sorgen bleiben. Nicht nur um Daniel, auch um Victoria machen sich die Schweden Gedanken. Sie litt in ihrer Jugend unter einer Magersucht. Die Angst, dem Druck der königlichen Pflichten nicht standhalten zu können, war wohl zu groß. Erst ein langer Aufenthalt in Amerika ließ sie 2000 gesunden. Doch ist sie auch zukünftig den Belastungen gewachsen? Sie muss repräsentieren, gleichzeitig den Kindern Estelle (7) und Oscar (2) eine gute Mutter sein und ihrem kranken Mann den Rücken stärken, wenn die Angst vor der Zukunft wieder zuschlägt. Beide wissen, dass die Niere seines Vaters nicht für immer ihren Dienst erfüllt. Mediziner sprechen davon, dass transplantierte Nieren zehn Jahre „halten“. Die Zeit ist bald abgelaufen – und was ist dann? Muss sich Daniel wieder Blutwäschen unterziehen wie vor der OP? Hat er eine Chance, noch einmal eine Niere zu erhalten?

Fragen, die wie ein dunkler Schatten über der Ehe der Kronprinzessin liegen. Fragen, die sie nur erträgt, weil ihre Liebe zu Daniel so groß und innig ist.