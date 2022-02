Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Zwillinge! Süße Verkündung aus dem Schloss!

Doch Glück ist ein Zustand, der nicht danach fragt, ob es nun reicht oder nicht. Und plötzlich ist alles noch viel schöner, als man es sich je erträumt hätte. Fast zu schön, um wahr zu sein. Im Moment muss es sich für Victoria so anfühlen.

Denn am schwedischen Hof flüstern sich die Beamten laut "Neue Post" zu, dass die Kronprinzessin "guter Hoffnung" ist, wie man früher sagte – ja, sogar Zwillinge erwarten soll. Sie sei oft ausgelaugt und müsste sich hinlegen, heißt es. Auch haben sie Angestellte in den letzten Woche hin und wieder etwas launisch erlebt – so kennen sie die fröhliche Victoria sonst gar nicht. Für sie lässt das nur einen Schluss zu: Die Kronprinzessin ist noch mal schwanger!

