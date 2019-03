Prinzessin Victoria und Prinz: Jaa, Jubel-News aus Schweden!

Reddit this

Große Fortschritte in der Medizin sorgen nun dafür, dass Prinzessin Victoria und Prinz Daniel deutlich sorgenfreier in die Zukunft blicken können.

Im Mai jährt sich Prinz Daniels schwere Nierentransplantation zum zehnten Mal. Damals hatte sich sein Vater Olle (74) bereit erklärt, ihm eine Niere zu spenden, damit seinem kranken Sohn schnellmöglich geholfen werden konnte. Doch die Funktionszeit der Ersatzniere neigt sich langsam dem Ende zu. Niemand wusste, wie es dann weitergehen soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zweifache Vater einen passenden Spender gefunden hätte, war gering.

Doch jetzt heißt es Aufatmen. Es gibt ein neues Verfahren, das ganz unglaublich klingt: Der Gewebeforscher Anthony Atala kann funktionierende Organe aus dem 3D-Drucker konstruieren. Zellmaterial wird dabei Schicht für Schicht als Gerüst für das neue Organ ausgedruckt. Als "Tinte" werden Stammzellen verwendet - wenn möglich sogar Zellen des betroffenen Patienten.

Neue Hoffnung für Prinz Daniel

Prinz Daniel hat von dieser neuen Methode gehört. Auch in Schweden gibt es eine Firma, die sich dieser neuen Technik verschrieben hat. Kürzlich hat er sich sogar schon mit den Chefs von "Cellink" in Göteborg getroffen hat.

Am Namenstag von Prinzessin Victoria wirkte die ganze Familie bei einem öffentlichen Auftritt wie verwandelt. Schon lange erlebte man Prinzessin Victoria und Prinz Daniel nicht mehr so fröhlich und unbeschwert. Eine Last scheint von ihnen gefallen zu sein. Und das spüren sicher auch ihre Kinder Estelle und Oscar.