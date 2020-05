Prinzessin Victoria und Prinzessin Sofia: Doppelte Glücks-Nachricht aus Schweden

Es sind die kleinen und großen Krisen, die Veränderung möglich machen. So auch bei Victoria von Schweden. Die 42-Jährige wächst gerade mit ihren Aufgaben als Kronprinzessin über sich hinaus. Nun hat sie dabei Hilfe von ganz unerwarteter Seite bekommen. Und zwar von ihrer Schwägerin Prinzessin Sofia (35). In aller Stille hat die Frau von Prinz Carl Philip (40) einen Pflegerinnenkurs absolviert. Jetzt arbeitet sie als erstes Mitglied eines Königshauses in der Sophiahemmet-Klinik in Stockholm, um Corona-Patienten zu betreuen.

Die Selbstlosigkeit, die zweifache Mutter gerade zeigt, löst im ganzen Land Bewunderung aus. „Nach vorne treten, ein gutes Beispiel sein und die Moral hoch halten“, ist die Kolumnistin Ann-Charlotte Marteus in der Boulevardzeitung „Expressen“ voll Lobes. „Victoria kann stolz auf Sofia sein.“ Daran lässt die Kronprinzessin keinen Zweifel. Sie äußerte nicht nur ihren Respekt für Sofias Arbeit, sondern ließ die Schweden wissen, dass sie sich ihr von ganzem Herzen verbunden fühlt.

Plötzlich beste Freundinnen?

Was ist denn da los, fragt sich Ann-Charlotte Marteus verwundert? Denn offiziell wurde Victorias Schwägerin, wie auch ihr Bruder Carl Philip, Anfang des Jahres ihren royalen Pflichten enthoben. Aus Enttäuschung über diese Entscheidung haben sich Carl Philip und Sofia vom Hof zurückgezogen. Es war sogar die Rede, dass das Paar ins Ausland gehen wollte.

Hinzu kommt, dass hinter den Palastmauern gemunkelt wurde, dass Victoria eifersüchtig auf ihre schöne Schwägerin sei. Denn Prinz Daniel (46) versteht sich sehr gut mit der schönen, bürgerlich geborenen Sofia. Das führte schon mehrfach zu Auseinandersetzungen bei dem Thronfolgerpaar, hieß es. Doch besondere Zeiten erfordern besondere Umstände. Victoria hat ihre anfängliche skeptische Haltung gegenüber dem ehemaligen -Sternchen komplett geändert. Denn sie weiß jetzt, dass sie sich in Krisenzeiten blind auf Sofia verlassen kann. Das erfüllt Victoria mit viel Liebe.