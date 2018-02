Prinzessin Victoria: Wundervolle Baby-Nachrichten!

Seit Monaten beschäftigt das schwedische Volk nur eine Frage: "Ist Prinzessin Victoria wieder schwanger?" Immer wieder ranken sich neue Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft der Kronprinzessin. Die neusten Meldungen sollen nun Klarheit verschaffen und bestätigen: Die Prinzessin soll in anderen Umständen sein!

Prinzessin Victoria: Glücks-Botschaft! Jetzt ändert sich ihr ganzes Leben!

Prinzessin Victoria: Erwarte sie ihr drittes Kind?

Nicht nur Prinzessin Victorias Schwester, Prinzessin Madeleine, soll in diesem Jahr ihr drittes Kind erwarten. Auch die Kronprinzessin soll erneut schwanger sein und ihren zwei Kindern, Estelle von Schweden und Oscar Carl Olof, ein Geschwisterchen schenken. So will es zumindest eine Quelle aus dem Umfeld von Prinzessin Victoria und ihres Ehemannes Daniel von Schweden wissen.

Prinzessin Victoria: Überraschende Baby-News

Wie die schwedische Illu "Hänt Extra" jetzt berichtet, soll Prinzessin Victoria bereits in anderen Umständen sein. Dies bestätigt eine Quelle aus dem näheren Umfeld des royalen Paares. "Ich habe sichere Anzeichen dafür und wir hoffen, dass alles gut geht", behauptet der Insider. Prinzessin Victoria und Ehemann Daniel wollen die Neuigkeiten jedoch noch geheim halten. Eine offizielle Bestätigung gab es von dem königlichen Paar deshalb noch nicht. Ob das Baby-Geheimnis von der Prinzessin bald gelüftet wird? Wir können weiterhin gespannt sein...