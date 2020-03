Profi-Reiterin Katharine Morel und ihr Pferd sterben nach Sturz!

Reddit this

Katharine Morel ist tot! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb die Sportlerin mit ihrem Pferd bei dem "Rocking Horse Winter III Horse Trials" am vergangen Samstag in Florida.

ZDF-Sportreporter Eberhard Figgemeier ist tot!

Katharine Morel und ihr Pferd kamen beim "Rotationssturz" ums Leben

Wie berichtet wird, soll Katharine Morel bei einem sogenannten "Rotationssturz" mit ihrem Pferd in den Tod gestürzt sein. Die beiden waren seit fünf Jahren ein eingespieltes Team. Wie es heißt, hoffte Katharine, dass sie ihr Heimatland Kanada eines Tages mit ihrer Stute bei den Olympischen Spielen vertreten könne. Nun schlossen beide für immer die Augen, nachdem sich das Pferd in der Luft überschlug und auf dem Rücken landete. Die Stute war sofort tot, während die Reiterin wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Reitsport-Welt in Trauer

"Katharine war eine Inspiration, eine engagierte und talentierte Reiterin, eine unterstützende und fürsorgliche Freundin und eine unermüdliche und leidenschaftliche Verfechterin des von ihr ausgeübten Sports. Ihr Verlust ist niederschmetternd", heißt es durch den Verband "Equestrian Canada" auf . James Hood von "Equestrian Canada" ergänzt: "Rotationsstürze sind die gefährlichsten Stürze, die wir im Pferdesport sehen." Mit Hochdruck soll nun daran gearbeitet werden, die Sicherheit im Reitsport zu erhöhen.

Diese sind 2020 von uns gegangen: