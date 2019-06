Profi-Wrestler Adrian "Lionheart" McCallum ist tot!

Schock-Nachricht für die Wrestling-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der Wrestler Adrian "Lionheart" McCallum am vergangen Mittwoch im Alter von nur 36 Jahren.

Wrestling-Welt trauert um Adrian "Lionheart" McCallum

Via Twitter meldet sich nun der "Insane Wrestling Championship" - kurz "ICW" zu Wort. Adrian erzielte dort in den vergangenen Jahren mehrfache Siege und war der amtierender Champion der "Scottish Wrestling Alliance". In dem Statement des "ICW" heißt es: "Schweren Herzens haben wir von dem Tod des ICW-Schwergewichts-Champions Adrian 'Lionheart' McCallum erfahren. Er war eine große Stütze des ICW und des britischen Profi-Wrestlings - und vor allem unser Freund." Woran Adrian verstarb, ist noch nicht bekannt. Allerdings sorgte er erst vor einigen Tagen mit einem Post bei seinen Fans für jede Menge Kopfzerbrechen...

Adrian "Lionheart" McCallum teilt kryptischen Post

"Eines Tages wirst du deine letzte Mahlzeit essen. Du wirst an deiner letzten Blume riechen. Du wirst deine Freunde ein letztes Mal umarmen. Du weißt vielleicht nicht, dass es das letzte Mal ist. Darum sollte man alles, was man liebt, mit viel Leidenschaft tun", verkündete Adrian via Twitter. Ob diese Worte jedoch mit seinem Ableben in Verbindung gebracht werden können, ist nicht bekannt. Bis jetzt wurde noch nichts offiziell bestätigt.