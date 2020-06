Promi-BB: "Killer" Hubert Kah macht Kampfansage an andere Bewohner

Hubsi ist unterhaltsamer und beliebter denn je. Dass er nun auch noch die ziemlich beliebte Mia Julia im direkten Duell aus der Show kickte, sorgt für jede Menge Selbstbewusstsein.

Höchste Zeit also, gegenüber den anderen Bewohnern mal ordentlich die Zähne zu fletschen. Hubert Kah macht seiner Konkurrenz eine Kampfansage, die es in sich hat. Beim Telefonat mit Aaron Troschke stellt der Sänger erst einmal klar: "Ich bin wieder im Saft!"

"Falls ihr vorhabt, mich wieder zu nominieren, das macht nicht so viel Sinn. Ihr solltet euch besser umorientieren...", lautet sein warnender Appell. Im Sprechzimmer fügt Hubert Kah dann noch hinzu: "Am besten ihr beißt euch nicht die Zähne an mir aus!" Klingt ganz so, als habe Hubsi allmählich realisiert, wie gut er beim Publikum von Promi-BB ankommt er strotzt nur so von Selbstvertrauen!

Das bleibt auch Gesprächspartner Aaron nicht verborgen. Der bringt es gegenüber seinen Kellergenossen auf den Punkt: "Er ist der Killer!"