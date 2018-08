Promi Big Brother 2018: Cora Schumacher zieht in den Container!

Das "Promi "-Haus ist voll! Jetzt wurde endlich die letzten drei Kandidaten verkündet...

"Promi Big Brother": Jetzt ist es offiziell! Das sind die ersten Kandidaten

PS-Lady Cora Schumacher rast in den Container

Nummer 1: . Die Ex-Frau von Ralf Schumacher wird heute Abend live in die Promi-WG einziehen - und kann es kaum erwarten. „Als anonymer ‚Big Brother‘-Zuschauer hab ich mir immer schon gedacht, dass ich da irgendwann auch mal Bock drauf haben werde. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf: Ich will einfach mal zwei Wochen Urlaub von meinem Handy haben! Das ist für mich also wie bezahlter Urlaub", sagt sie gegenüber Sat.1. Auf wen sich die Rennfahrerin am meisten freut? „Ich würde unheimlich gerne wissen, wie Big Brother aussieht. Die Stimme finde ich sehr sexy! Bei seinen trockenen Ansagen habe ich mich immer richtig weggelacht."

Promi Big Brother: Dieser Sex-Star zieht in den Container

Ein Rosenkavalier und eine Übermutter mischen das Haus auf

Neben Cora wird auch Ex-"Bachelor" dabei sein. Er bezeichnet sich selber als "recht pflegeleichterer Mensch". „Ich bin niemand, der besonders hohe Ansprüche hat oder sehr penibel ist, was bestimmte Sachen angeht. Natürlich habe ich meine eigenen Lebensvorstellungen, aber wenn man sich so einer Situation stellt, muss man auch Kompromisse eingehen. Ich bereite mich auf das Schlimmste vor und freue mich auf das Beste", sagt er.

Ob er sich auch mit Silvia Wollny verstehen wird? Die macht nämlich schon vor dem Einzug eine klare Ansage: „Ich möchte schon, dass im Haus eine Ordnung herrscht und dass alles gesittet ist. Wenn ich jetzt mit mehreren in einem Raum schlafe, habe ich keinen Bock, dass neben mir welche rummachen. Da würde ich fragen, ob es denen noch gut geht!“ Mal sehen, ob sich Macho Daniel daran halten wird...