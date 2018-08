Promi Big Brother 2018: Der erste Bewohner hat das Haus verlassen!

Reddit this

Das ging ja schnell! Die Staffel von "Promi " startet erst am Freitagabend in Sat.1. Schon vor der ersten Folge hat der erste Kandidat das Haus verlassen!

Seit Mittwoch hausen einige Bewohner bereits auf der "Baustelle". Zugegeben: Luxus sieht anders aus! Die müssen auf alles verzichten, was sie sonst gewohnt sein. Sogar das Smartphone mussten sie abgeben.

Der erste Kandidat wirft das Handtuch

Bevor die erste Show überhaupt im Fernsehen lief, prackt ein Bewohner schon seine Sachen und hat die Show verlassen. Um wen es sich handelt, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.

Chethrin Schulze, Heinz von Sayn-Wittgenstein, Johannes Haller, Sophia Vegas, Pascal Behrenbruch, Mike Shiva, Katja Krasavice, Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher, , und nehmen in der Show teil. Einer von den Kandidaten ist schon raus - und wen es sich handelt, zeigt Sat.1 in der Einzugsshow am Freitag um 20:15 Uhr.