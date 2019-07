"Promi Big Brother" 2019: Das sind die ersten drei Promis

Reddit this

Das hätte wohl keiner vermutet! Diese drei Stars sollen in wenigen Wochen in den "Promi Big Brother"-Container einziehen!

Die Spannung unter den PBB-Fans steigt!

Bereits am 9. August startet das -Format auf Sat.1 in die nächste Runde - jetzt wurde bekannt, welche drei den Container aufmischen wollen!

Promi Big Brother: Sylvia Leifheit, Janine Pink & Jürgen Trovato ziehen in den TV-Knast

Wie die Bild Zeitung in Erfahrung brachte, soll Schauspielerin und Unternehmerin Sylvia Leifheit, die als TV-Star in den Serien "Die rote Meile" oder "Sterne des Südens" spielte, ab August im TV-Container einsitzen.

Gesellschaft soll ihr dabei TV-Kollegin Janine leisten, die den Fans als als TV-Stripperin Yvonne Voss aus der Serie " " bekannt sein dürfte und heute als Influencerin tätig ist.

Zuletzt soll sich auch Fernseh-Detektiv Jürgen Trovato aus der -Dokusoap " – Detektive decken auf" unter das PBB-Volk mischen.

Wie die Zeitung berichtet, müssen Container-Fans dagegen auf eine in den Spekulationen um mögliche Kandidaten bereits hoch gehandelte Promi-Dame verzichten: So dementierte Heinos Ehefrau Hannelore, dass sie in der neuen Staffel mit von der Promi-Partie sei.