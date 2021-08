Promi Big Brother 2021: Ausstiegs-Schock! Bricht der erste Star die Show ab?

Ina Aogo kann das Verhalten von Danni Büchner absolut nicht nachvollziehen. "Sie mag mich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob sie eifersüchtig ist oder so was. Irgendwas hat in der Kindheit nicht gepasst bei der. Ich habe der ja nichts getan!", beschwert sie sich. Und weiter: "Ich finde das wichtig, wenn ich Kinder habe, dass die wissen: Ich war nicht böse, nicht bösartig. Ich möchte nicht in einer Zeitung mit dir stehen. Das ist für mich und auch für meinen Mann respektlos." Dann brachte sie sogar einen Show-Abbruch ins Spiel. "Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich habe so viel geweint heute. Ich lasse mich doch nicht kaputtmachen. Ich will einfach zu meiner Familie!", offenbarte sie. Dann blieb die Spielerfrau aber doch im Haus...

