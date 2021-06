Promi Big Brother 2021: Erste Details zur neuen Staffel

Wie der Sender nun bekanntgab, geht "Promi Big Brother" am 6. August 2021 in die nächste Runde. Noch wurde aber nicht offiziell bestätigt, welche Bewohner ins Haus einziehen werden. Es gibt einige Änderungen am Sendeplatz: Zwar werden einige Folgen nach wie vor um 22:15 Uhr gezeigt, aber an einigen Tagen läuft die Show auch zur Primetime um 20:15 Uhr. Und auch in diesem Jahr soll es bei drei Wochen bleiben. Direkt im Anschluss an „Promi Big Brother“ melden sich Melissa Khalaj und Jochen Bendel ebenfalls live in SAT.1 zur täglichen Nachlese in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“. Die Sendung wird also nicht wie in den letzten Jahren auf sixx laufen.

