Promi Big Brother: Ausstiegs-Drama um Nicole Belstler-Boettcher

Große Sorge um Nicole Belstler-Boettcher! Am fünften Tag lagen bei der Schauspielerin die Nerven blank. Wird sie das "Promi "-Haus verlassen?

Nicole Belstler-Boettcher: Überraschende Familien-Beichte!

Nicole ist verzweifelt

"Ich kann nicht mehr. Heute Morgen dachte ich, ich gehe raus. Ich bin echt kurz davor abzubrechen", gab sie gegenüber Alphonso Williams zu. Er versuchte sie zu trösten, doch dann unterbrach Mike Shiver das Gespräch: "Ich habe das Gefühl, du kommst hier in der Villa völlig ins Rotieren. Was Alphonso sagt ist super, aber das geht bei dir rein und raus." Für Nicole ein absolutes No-Go! "Alphonso hat mich gerade total hochgezogen, du ziehst mich total runter", warf sie Mike an den Kopf - und rannte ins Badezimmer. „Sorry, ich muss in die Wanne. Ich muss an mich denken." Wie lange sie die Situation noch aushält? Bis jetzt hat sie den Container noch nicht verlassen, aber das kann sich ja schnell ändern...

Was geschah noch an Tag 5?

Für den größten Aufreger sorgte gestern Abend jedoch Sex-Sternchen Katja Krasavice. Die Badewanne im Luxusbereich nutze sie gleich dazu, um mal wieder Hand anzulegen. Doch die peinliche Aktion blieb nicht lange unentdeckt. Als ins Bad kam, schrie Katja nur: ""Hi, Ich befriedige mich gerade!". Auch Mikes Besuch ließ sie nicht aus der Ruhe bringen. "Das hat sie wohl einfach mal gebraucht", stellte der Magier fest.

Ob Nicole wirklich das Handtusch schmeißt - und auf welche heißen Gedanken Katja noch kommt? Das wird sich heute Abend zeigen...