Promi Big Brother: Bittere Tränen und Vorwürfe! Jetzt fallen alle Masken

Bei Simone Mecky-Ballack brachen schon zu Beginn des Spieles alle Dämme. "Ich hasse es, Leute zu beurteilen, die ich kaum kenne! Ich finde das nicht ok!", schluchzte sie. Auch Neuzugang Aaron Königs war völlig am Ende, als er auf den ersten Platz gewählt wurde. "Das Spielt hat für mich schwarz auf weiß gezeigt, dass ich der Außenseiter bin. Das liegt an der Situation, wie ich hier reingekommen bin. Ich fühle mich manchmal sehr alleine", heulte er sich bei Kathy Kelly aus. "Du stehst halt auf dem Schulhof mit Springseil und Straßenkreide alleine in der Ecke."