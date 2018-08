Zwischen Chethrin Schulze und knistert es gewaltig! Den beiden wurde bereits vor dem "Promi "-Einzug eine heiße Affäre nachgesagt. Jetzt scheint ihre Romanze in die zweite Runde zu gehen...

Daniel Völz: Liebes-Skandal bei Promi Big Brother!

Erste Annährungsversuche zwischen Chethrin und Daniel

Chethrin hat sich ganz schön in Daniel verguckt. "Sie steht total auf ihn. Sobald ich den Namen sage, fängt sie schon an zu kichern", stellte schon am ersten Tag fest. Gestern Abend war es dann endlich soweit: Chethrin wurde von ihren Mitbewohnern zu ihrem Schatz Daniel in den Luxus-Bereich gewählt. Die quirlige Blondine verlor keine Zeit - und schmiss sich direkt an den "Bachelor" ran. Immer wieder schmachtete sie ihren Auserwählten an. "Ich würde schon sagen, dass es irgendwie Parallelen zwischen ihm und mir gibt", gab sie im Gespräch mit Alphonso Williams zu.

Chethrin Schulze: Krasse Veränderung! So sah sie früher aus

Kuschel-Session auf der Coach

Praktisch, dass es im Haus nicht genügend Betten für alle Bewohner gibt! Kurzerhand siedelten Chethrin und Daniel aufs Sofa im Wohnzimmer um. Eng aneinander gekuschelt schliefen sie ein. Sie streichte ihm sogar zärtlich über den Arm.

Lief zwischen den beiden etwa mehr? Mit Sex vor der Kamera kennt sich Chethrin ja aus. Bereits bei " " ging sie mit Mike Heiter auf Tuchfühlung. Die Beziehung zerbrach jedoch kurz nach der Show. Wenn das mal kein schlechtes Omen ist…