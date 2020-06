Promi Big Brother: Claudia Effenberg kündigt Details über Scheidung an!

Als sie von ihrer Roten-Teppich-Freundin Liz Baffoe auf ihre Trennung angesprochen wird, behauptet Claudia Effenberg zunächst, sie haben sich freundschaftlich voneinander getrennt, beißt sich dann verdächtig lang auf die Unterlippe und fügt dann hinzu: "Ich erzähl dir das dann mal...und halte das Mikro zu!"

An Tag zwei, spätestens drei können wir also auf ein schlagzeilenträchtiges Enthüllungsgespräch von Claudia Effenberg hoffen, die sich bei "Promi Big Brother" natürlich NICHT das Mikro zuhalten wird! Das könnte ja ihrem unfassbar hohen Bekanntheitswert schaden. Michael Wendler wird die Details zur Scheidung von Claudia Effenberg allerdings erst aus zweiter Hand erfahren, wenn er nicht bereits vorher wieder ausgezogen ist. Er muss nämlich in den Keller des "Promi Big Brother"-Hauses ziehen!