Promi Big Brother: Claudia Effenberg wütet gegen ihre Fans!

Erst lästert sie hemmungslos über Keller-Promi Janina Youssefian, dann schlägt sie auch noch gegen die Zuschauer.

Das "Big Brother">Promi Big Brother"-Publikum schickte die Ex von Stefan Effenberg in den "Big Brother"-Keller. Darüber echauffierte sich die Blondine gar fürchterlich und bepöbelte ihre Fans.

Eine regelrechte Schimpftirade ließ Frau Effenberg vom Stapel: "Meine Facebook-Fans, die können mich alle am Arsch lecken! Ich stelle mich nicht nackt in einen Raum mit all diesen komischen Menschen, die ich nicht kenne und die aussehen, als ob sie im Wald gelebt hätten."

Außerdem drohte sie damit, ihre Facebookseite zu löschen. Nach diesem verbalen Totalausfall dürfte das ihren Facebook-Fans aber wohl ziemlich egal sein.