"Promi Big Brother": Daniela Büchner schießt sich ins Aus

Ärger für Daniela

Das scheint ihre Promi-Kollegen nicht zu verwundern, denn nicht alle sind gut auf Daniela zu sprechen. Während eines Videocalls in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" nimmt ihre Tochter Joelina sie nun in Schutz. "Ich finde es immer schwierig, wenn man mit Vorurteilen an eine Person herangeht, obwohl man sie gar nicht persönlich kennt. Ich finde, man sollte respektvoll miteinander umgehen", stellt sie klar. Einige Bewohner finden offenbar, dass Mama Danni schlecht gelaunt aussieht. Das will Joelina so aber nicht akzeptieren! "Ich glaube, jeder von uns ist manchmal genervt, keiner läuft den ganzen Tag mit breitem Grinsen rum. Aber dass sie so genervt guckt – das hat nichts zu bedeuten", erklärt sie.

Auch Danielas Ex-Freund Ennesto Monté hat schon nach der ersten Folge die Nase voll! "So, wie ich mich erinnere, hat die Dame gesagt, aus Respekt zu den Kindern und seiner Familie wird es keine Schlammschlacht geben...", feuert er in seiner Instagram-Story. "Aber jetzt, wenn man nichts zu erzählen hat und die Quoten in den Keller gehen, greift man doch wieder zu und immer als Opfer. Hauptsache Aufmerksamkeit... Selbst reflektieren: Fehlanzeige." Sieht ganz so aus, als hätte die 43-Jährige sich selbst ins Aus geschossen...