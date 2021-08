Promi Big Brother: Diese Bachelor-Gewinnerin zieht in den TV-Knast!

SAT.1 schickt die Kandidaten bei "Promi Big Brother! diesmal ins All - so lautet das Motto der diesjährigen Staffel. "Nachdem wir Menschen schon Roboter auf dem Mars schicken, ist es nur konsequent, dass Big Brother unsere Bewohner:innen dieses Jahr ins All schickt. Ich liebe das Motto dieser Staffel sehr. Sowas hat es noch nie gegeben in einer Show, das wird absurd, witzig und im wahrsten Sinne abgespaced", verspricht Moderatorin Marlene Lufen.