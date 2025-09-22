„Promi Big Brother”: Diese Stars ziehen 2025 ein!

Jetzt will der 38-Jährige in Sat.1 zeigen, dass mehr in ihm steckt: „Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl.” Doch gleichzeitig stellt er klar: „Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen.”