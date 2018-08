Reddit this

Promi Big Brother: Dieser Sex-Star zieht in den Container

In der kommenden Woche geht „Promi “ in Sat.1 in die nächste Runde. Über die Kandidaten wurde bisher nur spekuliert – nun gibt es die erste offizielle Bestätigung.

, , sollen angeblich in den Container einziehen – offiziell bestätigt wurde das bisher noch nicht. Nun wurde der erste Name bekanntgegeben!

Katja Krasavice ist dabei

Erotik-Sternchen Katja Krasavice zieht bei „ “ ein. Mit dem -Sternchen könnte es im Container ziemlich heiß hergehen, denn die Blondine zeigt sich immer von freizügigen Seite.

Laut Sat.1 schließt sie Sex im Haus nicht aus. "Ich würde mich mein ganzes Leben lang hassen, wenn ich irgendwo etwas abbrechen würde. Ich muss das dann durchziehen. Außer, es ist so schlimm und ich merke, dass ich die Leute da nur nerve“, erzählt Katja Krasavice. Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ startet am 17. August in Sat.1.