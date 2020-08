"Promi Big Brother"-Emmy Russ: Ihr falsches Spiel ist aufgeflogen!

"Beauty & The Nerd"-Kollege Chris Grey wirft Emmy ein falsches Spiel vor. "Ich bin wirklich erstaunt, wie Emmy abliefert. Aber ich kaufe ihr das alles noch nicht ab", packt er in der Sendung "Promi Big Brother - Die Late Night Show" aus. "Ich habe was anderes erlebt. Ich habe sie sehr egoistisch, beleidigend und handgreiflich erlebt. Mir gegenüber waren die mildesten Worte, dass ich ein dreckiger Stripper und ein Stück Scheiße bin. Bei den anderen ging das dann weiter in höhere Kategorien der Ausdrucksform." An eine Szene beim Dreh erinnert sich der 28-Jährige noch ganz genau: