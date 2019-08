Promi Big Brother: Fake-Skandal um Chris Manazidis!

Reddit this

Seit Freitag flimmert endlich wieder "Promi " über die -Bildschirme. Dieses Mal gibt es jedoch eine neue Regel. In verschiedenen Challenges müssen die Kandidaten Geld für ihr Essen erspielen. Damit dürfen sie dann innerhalb von Sekunden im Supermarkt Lebensmittel shoppen. Doch in der gestrigen Folge nahm Chris Manazidis die Regeln nicht ganz so genau...

Weintrauben sorgen für Ärger im Netz

Chris packte zahlreiche Lebensmittel in seinen Einkaufskorb. Zum Schluss scannte er noch eine Packung Weintrauben. Aufmerksamen Zuschauern fiel jedoch auf, dass die Zeit längst abgelaufen war. Doch Chris nahm die Früchte trotzdem mit ins Camp. In den sozialen Netzwerken hagelte es massenweise Kritik.

Promi Big Brother: Steht der Gewinner schon fest?

Das sagt Sat 1. zu dem Weintrauben-Gate

Jetzt meldet sich auch Sender Sat.1 zu Wort. "Zum Weintrauben-Gate: Big Brother wird die Szene im Markt noch mal genau prüfen. Auch welche Artikel gescannt und storniert wurden. Dann wird er über etwaige Konsequenzen entscheiden", heißt es in dem Statement. Wie genau die Konsequenzen aussehen, wurde noch nicht verraten. Das wird sich sicherlich heute Abend um 22:15 Uhr zeigen...

