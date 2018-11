"Promi Big Brother": Geheimplan enthüllt!

Die vergangene Staffel endete in Sat.1 mit guten Quoten – kein Wunder also, dass der Sender weiterhin an dem Format festhält. Die vergangene Staffel wirkte jedoch ziemlich öde – deshalb will der Sender jetzt frischen Wind in die Show bringen.

Staffel mit ehemaligen Kandidaten?

Laut der „Bild“-Zeitung sollen in einer Best-Of-Show alle Kandidaten der vergangenen Staffeln zusammenkommen. Gedreht wird die Show demnach in Mexiko. Die Staffel würde an die -Show „ “ erinnern, wo ebenfalls Kandidaten aus ehemaligen Staffeln zusammenkamen.

Der Sender hält sich bedeckt. „Rund um ‚Promi ‘ gibt es viele Ideen. Ob und welche davon wir umsetzen, ist noch nicht entschieden“, erklärt eine Sendersprecherin laut der Zeitung. Das könnte für ordentlich Zündstoff sorgen und die Fans würden sich darüber bestimmt freuen.