"Promi Big Brother": Heftige Klatsche! Jetzt geht es Uwe Abel an den Kragen

Toast-Eklat im Promi-Knast

Besonders Melanie Müller scheint es nach der Toast-Aktion auf Uwe abgesehen zu haben. Ihr Befehlston kommt bei vielen Zuschauern nicht gut an! Doch Katy Bähm stärkt ihr auf dem Instagram-Kanal der Show den Rücken! "Also entschuldigt bitte, aber als jemand, der da schon mal war, kann ich sagen... muss man sich einfach alles einteilen. Und 'ne Packung Toast hat für jeden maximal 2 Scheiben gehabt. Jeder möchte satt werden und wenn da jemand 4 Scheiben nimmt, geht das nun mal nicht", feuert Katy. "Also hört auf, hier ständig Gift zu sprühen. Und denkt einfach mal richtig nach. Würdest du hungern wollen, nur, weil jemand deine Scheibe Toast gegessen hat?"