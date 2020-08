"Promi Big Brother": Jetzt packt Alessia Herren aus!

Alessia will "Promi Big Brother"-Star werden

"Ich finde diese Spiele und Matches total interessant und dass man mit so vielen fremden Leuten unter einem Dach lebt. Das ist krass", schwärmt Alessia Herren im Gespräch mit "Bild". Doch was hält Papa Willi davon, dass seine Tochter ins "Promi Big Brother"-Haus ziehen will?

"Ich weiß es nicht. Er weiß, dass ich mitmache. Aber es ging letzte Woche alles so schnell. Ich bin in Quarantäne gekommen und konnte ihn vorher nicht erreichen", erklärt die 18-Jährige. "Er war zwei Wochen weg, hatte kein Handy dabei. Aber ich weiß, mein Vater ist sehr glücklich. Ich kann zu hundert Prozent sagen, er wird total hinter mir stehen, für mich da sein und mich unterstützen."

Und Willi? Der hat kein Problem mit dem Vorhaben seiner Tochter. "Ich finde das natürlich spannend, habe davon selbst erst recht spät erfahren. Ich war auf Dreharbeiten. Meine Tochter hat sich das alles selbst organisiert", verrät er. "Aber sie hat immer gesagt, dass sie noch mein Go braucht. Das habe ich ihr direkt per Voicemail ins Hotel schicken lassen. Ich bin schließlich sehr stolz auf meine Tochter, ob daheim oder jetzt im TV. Es wird jedenfalls sehr, sehr aufregend."

