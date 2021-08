Promi Big Brother: Läster-Eklat! Jetzt gehen alle auf Bauer Uwe los

Kaum ist Uwe eingeschlafen, beginnen seine Mitbewohner zu lästern. "Der weiß gar nicht was sich gehört, das hat der nie gelernt", ätzt Ina im Gespräch mit den anderen. Danny Liedtke wird noch deutlicher: "Es ist doch so, man muss ja auch kämpfen, wenn man ins Finale kommen möchte. Er ist beim Spiel heute nicht aus sich rausgekommen. Er sagt auch nie, was persönlich bei ihm los ist. Bist du bei der Show dabei oder will er sich hier durchschummeln? Du musst schon ein bisschen was von dir geben bei so einem Projekt. Der Zuschauer will ja auch was sehen. Ich werde da gerade wütend. Der hat doch bisher keine Eier gezeigt."