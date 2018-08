Langsam bröckelt die Fassade von Strahlemann Alphonso Williams! Bereits seine ehemalige Mitbewohnerin Nicole Belstler-Boettcher zweifelte an seiner Ehrlichkeit. "Er ist auf jeden Fall ein Guter, weil er für seine Familie kämpft, aber ich halte ihn nicht für ganz echt, nein", sagt sie in der "Promi - Late Night Show". Und auch Umut Kekilli legte sich vor seinem Rauswurf nochmal mit dem " "-Gewinner an, weil er sich seinen Namen nicht merken konnte. "Ich heiße Umut, das ist doch nicht so schwer! Das hat was mit Respekt zu tun", giftete er. Jetzt folgt der nächste Streit. Zwischen Alphonso und Chethrin Schulze knallt es gewaltig!

Alphonso Williams: Fake-Vorwürfe! Er spielt offenbar ein falsches Spiel

"Du warst eine Schlampe"

Chethrin vergnügte sich vor kurzem mit Katja Krasavice, und Pascal Behrenbruch im Pool des Luxus-Bereichs. Champagner-Duschen und heiße Tanzeinlagen inklusive. Das passte Alphonso jedoch überhaupt nicht. „Du hast gesagt, du wolltest dieses Schlampen-Image von dir wegkriegen. Aber dann gehst du rüber, springst in den Whirlpool rein – da war das Luder schon wieder da! Du warst eine Schlampe", teilt er seiner verdutzen Mitbewohnerin mit. Zu viel für Chethrin: „Das sagt man einfach nicht. Dieser Mann wird nach dieser Show für mich nicht mehr existieren.“

Chethrin Schulze: Schockierender Sex-Skandal!

Was heute Abend noch passiert

Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten aus dem "PBB"-Haus. Die Baustellen-Bewohner haben endlich genug Münzen gesammelt, um sich am Automaten einen leckeren Snack zu kaufen. Gemeinsam lassen sie sich einen Doppel-Cheesburger mit einer großen Portion Pommes schmecken.

Danach müssen auch die Bewohner aus dem Luxus-Bereich auf die Baustelle. Bis zum Ende der Show darf keiner mehr zurück. Doch wer wird Container gegen Hotel eintauschen? Auf der Nominierungsliste stehen Chethrin, Katja Krasavice, Cora Schumacher und . Eine der Ladys muss definitiv heute ihren Koffer packen...