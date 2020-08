Promi Big Brother: Nächster Exit! Elene Lucia Ameur will aussteigen

Mitten in der Live-Show machte die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Elene Lucia Ameur ein schockierendes Geständnis. "Es geht um meine Familie. Und dann ist es mir auch egal, ob das in den Schlagzeilen landet. Ich muss hier raus", erklärte sie aufgebracht im Sprechzimmer. Was genau passiert ist - und ob Elene jetzt wirklich den Container verlässt? Das klärte Sender Sat.1 gestern Abend nicht auf...