Promi Big Brother: Nächster Zoff! "Ich muss dich im Teich versenken!"

In der Vorschau zur heutigen Folge geht es rund! Sascha Heyna ist stinksauer auf Udo Bönstrup. "Ich bin ganz kurz davor dir eine zu knallen!", schimpft der Moderator. Udo kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. "Ich möchte von dir einfach mal hören, warum du so aggressiv bist", fragt er er seinen Mitbewohner. Doch das macht ihn nur noch wütender. "Kannst du einfach mal die Fresse halten oder ich muss dich hier im Teich versenken!" Was zwischen den beiden genau vorgefallen ist? Das erfahren heute Abend um 22:15 Uhr bei Sat.1...