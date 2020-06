Promi Big Brother: Sendestart steht fest

August schon soll es losgehen.

Das hat Sat.1 inzwischen bekannt gegeben. Schon in einem Monat werden die Promis also wieder in dauer-kameraüberwacht. Schneller als vermutet, im vergangenen Jahr lief die Reality-Show im September.

Mit dem früheren Sendestart geht das Rätselraten um die Kandidaten jetzt schon in die heiße Phase. Angelina Heger, Michael Wendler, Natascha Ochsenknecht und die drei Bachelor Jan Kralitschka, Paul Janke und Christian Tews könnten laut Gerüchten dabei sein. Vor allem, wenn Letzter und Erste sich 14 Tage in den Container sperren lassen, dürfte das viel an Unterhaltung bieten.

Die Gerüchte über die Moderatoren haben sich indes bestätigt: Jochen Schropp wird die Show präsentieren, erwartungsgemäß ist DJ Oliver Pocher nicht mehr dabei. Er und Cindy aus Marzahn hatten im vergangenen Jahr schlechte Kritiken bekommen.

Cindy aus Marzahn allerdings darf bleiben. Die Entertainerin, die sogar eine eigene Show am Broadway bekommen hat, wird jeden Tag zusammenfassen, was im Haus passiert ist.