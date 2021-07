Promi Big Brother: Dieser Skandal-Star zieht in den Container!

Ganz billig sind seine Dienste nicht - dafür muss man eine stolze Summe hinblättern! Eine Stunde Gesprächszeit kosten nämlich 200 Euro. Die Erfolgsaussichten sind eher gering. "Für die gemachten Aussagen aus den Karten und der Hellsicht kann keine Garantie übernommen werden (wie auch bei Astrologie und Lotterie)", heißt es auf seiner Homepage. Schon jetzt wird laut, ob man so jemanden eine Bühne geben darf - moralisch dürfte das wohl eher grenzwertig sein. Weder er noch der Sender wollten sich dazu äußern. Die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet am 6. August 2021 in SAT.1.

