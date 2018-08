Promi Big Brother: Sophia Wollersheim kehrt nicht zurück ins Haus!

Jetzt ist es offiziell! wird nicht ins "Promi "-Haus zurückkehren!

Sophia Wollersheim: Abgekarteter Baby-Plan?

Sophia liegt im Krankenhaus

Am Donnerstag musste die werdende Mutter den Container wegen akuter Beschwerden verlassen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Ihre Beschwerden haben laut Sat.1 aber nichts mit der Schwangerschaft und dem Hautausschlag von zu tun. Die restlichen Bewohner wurden über das Aus von Sophia heute per Brief informiert.

"Sophia kann auf ärztliches Anraten hin leider nicht ins Haus zurückkehren. Diese Entscheidung hat nichts mit ihrer Schwangerschaft zu tun. Ihr und ihrem Baby geht es gut, beide sind wohlauf", lautete das offizielle Statement. Heute Abend wird sie sich aber nochmal persönlich per Videobotschaft aus dem Krankenbett verabschieden.

Sophia Wollersheim: Traurige Beichte! Darum macht sie wirklich bei "Promi Big Brother" mit

Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Doch was ist der Grund für ihren Ausstieg? Darüber kann bisher nur gemunkelt werden. Möglich, dass es mit ihren ganzen -Ops zu tun hat. Immerhin ließ sie sich nicht nur Fett absaugen, den Hintern aufspritzen, die Brüste vergrößern und die Nase korrigieren, sondern auch vier Rippen entfernen. Vielleicht erfahren wir heute Abend ja mehr…