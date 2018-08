Promi Big Brother: Überraschende Beauty-OP-Beichte im Container

Große Brüste, aufgespritzte Lippen und XXL-Taillen: Nicht alle "Promi "-Teilnehmer sehen heute so aus, wie Gott sie schuf. Vor allem -Sternchen und Sex-Youtuberin Katja Krasavice machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich schon öfters unters Messer gelegt haben. Jetzt packten weitere Bewohner über ihre lange OP-Akte aus...

Katja Krasavice: So sah sie vor den Beauty-OPs aus

Silvia ließ sich die Bauchlappen entfernen

und Nicole Belstler-Boettcher plauderten mit Chethrin Schulze über ihre -Eingriffe. „Ich bin froh, dass ich damals meine 50 Kilo abgenommen habe so schnell. Danach habe ich mir ja auch meine Bauchlappen wegmachen lassen“, erzählte Silvia, die kurz nach dem Gespräch wegen Verdacht auf Gürtelrose das Haus verlassen musste. „Und wenn du so siehst, meine Narben, da ist kaum was. Siehst du? Ganz fein." En Eingriff ging bei der Wollny-Mutter jedoch gewaltig nach hinten los. Als sie sich das Fett an ihren Oberarmen entfernen ließ, konnte sie danach keinen Unterschied feststellen. „Er hat nur aufgeschnitten und wieder zugemacht. Es sollte im Grunde hier das Überflüssige weg. Aber: Gar nix! Ich sag dir, das waren Schmerzen, bis in die Achseln hier oben rein!“

Silvia Wollny: Hiobsbotschaft nach dem "Promi Big Brother"-Auszug

Nicoles Eingriffe gingen schief

Auch Nicole hat bisher nur schlechte Erfahrungen mit gemacht. „Ich hab mir mal die Falten unterspritzen lassen. Das hat sich alles verkapselt, und dann hat der Arzt gesagt, er macht mir das weg. Meine Gesichtsnerven sind hier total durchtrennt. Deshalb kann ich auch nicht so weit lachen.“ Doch das war noch nicht alles! „Ich habe mir die Lider mal straffen lassen. Ich habe das vor zu langer Zeit gemacht, damals haben die noch nicht so gut gearbeitet. Ich bereue es. Sozusagen alles, was ich probiert habe, ging schief. Letztes Jahr habe ich gedacht, ich lass mich jetzt liften, dass ich mal hier wieder Konturen hab und mir nicht immer alles rumbeutelt. Aber nachdem das alles schief gelaufen ist, mag ich nichts mehr machen.“