Promi Boxen: Melanie Müller vermöbelt Jordan Carver!

Doch ein bisschen ging es natürlich auch um den Sport. Und hier zeigte sich relativ schnell, dass beide Damen offenbar tatsächlich ordentlich trainiert hatten. War es zunächst Jordan, die den Kampf sehr offensiv anging, so gewann Melanie ab Runde zwei immer mehr die Oberhand allerdings nicht, ohne auch immer wieder den ein oder anderen Treffer von Jordan einstecken zu müssen.

Am Ende war das Ergebnis dann aber doch überraschend eindeutig alle Punktrichter sahen klare Vorteile bei Melanie, die sich damit nach dem Sieg beim "Dschungelcamp" nun schon über ihren zweiten Titel in diesem Jahr freuen darf.

"Von der Spannung her war das toll", zeigte sich übrigens sogar Box-Profi Axel Schulz (45) von dem Kampf der Damen beeindruckt. Ob das nun allerdings an den boxerischen Qualitäten der beiden lag oder doch eher an ihrer Optik, das sei einfach mal dahin gestellt...