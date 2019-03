Angelina Jolie & Brad Pitt: Überraschende Wende im Scheidungsprozess!

Oh je! Was ist nur bei Angelina Jolie und Brad Pitt los? Wie nun bekannt gegeben wurde, hat es in dem Scheidungsprozess der beiden eine überraschende Wende gegeben...

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass Brad eine neue Frau fürs Leben gefunden hat. Nun die nächste Neuigkeit...

Angelina Jolie: Shilos Geschlechtsumwandlung steht bevor!

Angelina Jolie & Brad Pitt: Liebes-Comeback?

Vor Kurzem wurden Angelina Jolie und Brad Pitt seit Ewigkeiten wieder zusammen gesichtet. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund stand, war klar: Feiern die beiden bald ihr Liebes-Comeback! Die neuste Info könnte nun Klarheit verschaffen. Wie nämlich jetzt behauptet wird, sollen die beiden ihren Scheidungsprozess neu aufrollen...

Angelina Jolie & Brad Pitt: Keine Scheidung

Wie nun ein "Insider" berichtet, wollen Brad und Angelina vorerst keine Scheidung in Angriff nehmen, sondern lediglich eine Vorstufe der Scheidung. So behauptet die Quelle gegenüber "The Blast": "Beide wollen mit ihrem Leben fortfahren und nicht länger miteinander verheiratet sein." Mit einer Vorstufe der Scheidung haben die beiden die Möglichkeit, ihren Single Status zu erwirken. Das Sorgerecht und die finanziellen Angelegenheiten können später erledigt werden. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu noch kein Statement ab.