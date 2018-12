Promi-News aus Hollywood: Miley Cyrus lüftet süßes Geheimnis!

Erst im November schockten und ihre Fans mit der traurigen Nachricht, dass sie bei den schlimmen Waldbränden in Malibu ihr zu Hause verloren haben. Umso schöner somit die neusten Neuigkeiten des Paares...

Miley Cyrus lässt die Bombe platzen

Obwohl Miley und Liam definitiv turbulente Liebes-Zeiten hinter sich haben, Miley und Liam waren bereits 2013 verlobt, gaben dann jedoch ihre Trennung bekannt, bis sie 2016 schließlich ihre Liebes-Revival feierten, zeigt sich Miley so verliebt, wie am ersten Tag. So berichtet sie in der "Radioshow von Howard Stern", auf die Frage, ob Liam ihr Verlobter sei: "Ja, irgendwie schon, aber ich nenne ihn lieber meinen Überlebenspartner." Was für eine zuckersüße Liebes-Beichte! Doch damit nicht genug, wie Miley weiter berichtet, ist Liam für sie ein wahrer Held!

Dafür himmelt Miley ihren Liam an

Wie Miley ergänzt, zeigte sich Liam bei den Waldbränden in Mailbu von seiner absoluten Helden-Seite. So verrät Miley, dass Liam all ihre Haustiere aus der Feuerhölle rettete. Miley fügt hinzu: "Ich habe ihn noch nie mehr geliebt, als dafür." Mehr Liebe geht wohl kaum! Wann sich die beiden endlich das Jawort geben werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt!