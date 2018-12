Boris Becker: Bittere Wende! Sein traurigstes Weihnachten!

Sie waren einmal so eine glückliche Familie: Ex-Tennis-Star Boris Becker (51), seine Noch-Gattin Lilly Becker (42) und ihr gemeinsamer Sohn Amadeus (8). Doch im Mai gab das Paar seine Trennung bekannt. Seitdem sorgen sie Woche um Woche für neue dramatische Schlagzeilen, die Abgründe ihrer gemeinsamen Ehe und Familienleben auftun. Aus dem einstigen Rosen- ist längst ein harter Scheidungskrieg geworden, indem es vor allem um Boris Vermögen und die Zukunft für ihren gemeinsamen Sohn geht. Derzeit lebt der achtjährige bei seiner Mutter, das Sorgerecht für Amadeus wollen sich Boris und Lilly anscheinend teilen. Erst vor wenigen Tagen trafen sich die Beckers, um vor einem Londoner Gericht erneut ihre Ansprüche nach der Scheidung zu verhandeln. Doch dieses Treffen lief alles andere als harmonisch ab. Und das wenige Tage vor Weihnachten, das Fest der Familie und Liebe. Stellt sich die Frage, wird Boris die Feiertage in diesem Jahr etwa alleine verbringen?

Nach Ex-Frau Lilly: Jetzt packt auch Boris Becker aus!

Boris Becker: Sein größter Weihnachtswunsch

Lilly Becker verließ nach der Gerichtsverhandlung in London das Gebäude mit versteinerter Miene, Boris hingegen hatte ein Lächeln auf den Lippen. Dennoch, in einem Interview mit der Bildzeitung verriet der 51-Jährige, wie er in diesem Jahr das Weihnachtsfest plane: Kurze Frage, schwierige Antwort. Das ist ja bei mir ein bisschen kompliziert. Das wissen wir alle noch nicht ganz genau. Wir sind in London und wir sind alle auch vernünftige Menschen." Klingt erstmal sehr vernünftig und als stehe zumindest räumlich einem gemeinsamen Fest der Liebe nichts im Weg. "Wir lieben unsere Kinder und werden die beste Lösung für unsere Kinder finden", ergänzt . Mit "unsere Kinder" meint Boris sicherlich seine anderen beiden Söhne Elias und Noah, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau hat. Boris Becker liebt seine drei Söhne und verbringt jede freie Minute mit seinen Kids. Ohne sie vor dem Tannenbaum zu sitzen? Unvorstellbar!

Boris ist optimistisch

Die anderen Söhne von Boris Becker wollen ihren Vater schließlich auch an Weihnachten sehen. Zu seiner unehelichen Tochter hat der Ex-Tennisstar nur selten Kontakt. Und auch wenn seine Weihnachtsplanung dieses Jahr etwas kurzfristiger und chaotischer ausfällt als die Jahre zuvor, schaut Boris optimistisch in die Zukunft: "Jedes Jahr wird positiv angegangen. Ich habe bald das Glück, dass ich zu den Australian Open kann. Es ist also ein Schritt in die Sonne."