Promi-News: Mimi Fiedler hat heimlich geheiratet!

Bereits seit 2017 ist sie mit Produzent Otto Steiner zusammen, nun hat das Paar den nächsten Schritt gewagt: Der „ “-Star hat ganz heimlich ihren Liebsten geheiratet, wie sie jetzt selbst enthüllte.

Mimi Fiedler ist unter der Haube

Im Schlosshotel Kronberg, welches sich in der Nähe von Frankfurt befindet, gaben sie sich am 9. Januar das Ja-Wort. Anwesend war auch die Familie wie die Eltern von Mimi Fiedler, ihre Schwester sowie 6 Kinder des Paares aus früheren Beziehungen.

Auf Flitterwochen müssen die frisch Verheirateten aber erstmal verzichten, denn schon am nächsten Morgen ging es wieder zu Arbeit. Mimi Fiedler dreht derzeit für die -Serie „Nachtschwestern“. "Die große kirchliche Hochzeit findet im auf einem Schloss in Bayern statt", sagte Mimi Fiedler in einem Interview mit der „Bunten“.