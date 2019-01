Promi-News: Nina Moghaddam ist schwanger von ihrem Ex-Mann!

Reddit this

Als Nina Moghaddam via ihre Schwangerschaft mitteilte, staunten ihre Fans nicht schlecht. Denn offiziell ist Nina Single. Was bis dahin keiner wusste: Sie ist wieder mit ihrem Ex-Mann Dominik zusammen!

Nina Moghaddam: "Ich habe wieder dieses Kribbeln gespürt"

Die beiden ließen sich 2017 scheiden. Vor allem wegen ihres gemeinsamen Sohnes Lenny blieben sie aber weiterhin im Kontakt. Und plötzlich sprang der Funke wieder über. "Am ersten Abend, wo Dominik wieder bei mir in der Wohnung war, haben wir Lenny zusammen ins Bett gebracht und danach einen Wein getrunken. Bei der Umarmung zum Abschied habe ich wieder dieses Kribbeln gespürt", erzählte Nina gegenüber "Bunte".

Nina Moghaddam ist wieder schwanger!

Von ihrem Liebescomeback wusste anfangs fast keiner. „Ich dachte selbst, dass ich verrückt bin“, gab Nina zu. Jetzt erwarten sie ihr zweites Baby - und wollen ihr Glück mit allen teilen.

Erstes Treffen bei "Alarm für Cobra 11"

Kennengelernt haben sich Nina und Domnik übrigens 2014 am Set von " ". Dominik war dort als Stuntman gebucht. "Mittags, als ich in der Schlange beim Catering anstand, habe ich seine Blicke gespürt. Später kamen wir kurz ins Gespräch, aber dann musste er zum Dreh. Er sprang in letzter Sekunde vor einem heranbrausenden Rennwagen weg", verriet Nina. Danach ging alles ganz schnell. Nach nur drei Wochen folgte die Verlobung. Ein Jahr später kam Sohn Lenny auf die Welt.