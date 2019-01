Promi News von Lena Meyer-Landrut: Belügt sie ihre Fans?

Immer wieder zeigt sich Lena Meyer-Landrut (27) auf ihren Social-Media-Kanälen mit Fast Food, schwärmte auch schon in einem Interview: „Ich liebe Schokolade, ich liebe Pizza.“ Doch gleichzeitig sieht sie auf anderen Fotos, die sie auf ihren Accounts postet, immer dünner aus …

Lena Meyer-Landrut: Schock-Diagnose! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Lena Meyer-Landrut wirkt so schlank wie nie

Seit Jahren wiege sie konstant 52 Kilo, sagt die Sängerin (27). Und fügt dann stolz hinzu: „Seitdem ich 17 bin!“ Kann man das wirklich glauben? Schließlich sorgte die ESC-Siegerin in den letzten Jahren immer wieder mit Mager-Auftritten für Schlagzeilen: „Ich bin nicht magersüchtig“, betont sie stets – und scheint jetzt auch den bildlichen Beweis dafür liefern zu wollen: In den vergangenen Wochen postete sie sich in ihren Insta-Stories immer wieder mit Pizza, erst vor einigen Tagen zeigte sie sich auf einem Bild, auf dem sie herzhaft in eine fettige Pizza beißt.

Die Fans glauben der Sängerin kein Wort

Doch ein mit jeder Menge Käse überbackener Teigfladen und eine Figur wie ein Supermodel – wie passt das zusammen? Das fällt auch den Fans auf: „So wie du aussiehst, haste lange keine Pizza mehr gegessen“, schreibt ein Lena-Fan auf , andere stimmen in die Diskussion mit ein. Scheint, als würde nicht nur ein Schlemm-Bild reichen, um ihre Body-Kritiker verstummen zu lassen.