Promi-News von Miley Cyrus: Drogen-Skandal!

Oh je, was ist nur bei Miley Cyrus los? Unverblümt berichtet die Sängerin nun über ihren Drogenkonsum...

Es wird nicht ruhig bei . Erst vor einigen Wochen musste die Sängerin die verheerende Zerstörung ihrer Villa in Malibu verkraften. Ihr Anwesen brannte bei dem Flammen-Inferno bis auf die Grundmauern nieder. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Miley bekennt sich zum Drogenkonsum

Obwohl Miley in der Vergangenheit immer wieder beteuerte, dass sie von Drogen die Finger lassen möchte, bekennt sich die nun ganz offen und ehrlich zu ihrem Drogenkonsum. So erläutert sie gegenüber "Sun": "Ich rauche wieder Weed. Ab und an ein bisschen." Was für eine Schreckens-Nachricht! Doch damit nicht genug! Wie Miley weiter berichtet, soll sie ihre Mutter, Tish Cyrus, wieder auf den Geschmack gebracht haben. Nicht nur für ihre Fans ein absoluteres Schock. Vor allem Mileys Verlobter Liam wird davon überhaupt begeistert sein...

Setzt Miley ihrer Liebe aufs Spiel?

Dass Liam ein absoluter Drogen-Gegner ist, ist definitiv nicht Neues. Nichtsdestotrotz scheint Miley diese Tatsache gekonnt zu ignorieren und will scheinbar nicht auf ihren Drogenkonsum verzichten. Setzt Miley dadurch etwa ihre Liebe aufs Spiel? Erst kürzlich berichtete die Sängerin noch darüber, wie dankbar sie Liam ist, dass er ihre Haustiere aus dem Malibu-Flammeninferno rettete. Ist zu hoffen, dass Liam auch weiterhin nicht die Geduld mit Miley verliert...