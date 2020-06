Promi Shopping Queen: Annemarie Eilfeld überrascht mit Beauty-Geständnis!

Denn natürlich kommen im Laufe der Sendung auch immer einige lustige Anekdoten und kleine Beauty-Geständnisse ans Licht.

Für letzteres sorgt in der heutigen Folge auch Ex-DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (24), die anscheinend über wahre Zauber-Füße verfügt. Denn als es in der Wohnung von Jessica Wahls ans Schuhe Anprobieren geht, verrät die 24-Jährige doch tatsächlich Folgendes: "Ich habe einen Universalfuß".

Doch was genau meint die Sängerin damit bloß? Das fragen sich auch Annemaries Mitstreiter Hanka Rackwitz und Felix von Jascheroff, denen die Blondine zu erklären versucht, dass ihre Füße eben in so gut wie jede Schuhgröße passen würden. "Ich bin schon in jegliche Schuhe reingeschlüpft", beteuert sie und zählt all die Schuhgrößen auf, die sie bereits getragen habe: "38, 39, 37,..."

Als Hanka sie dann allerdings in Schuhe mit der Größe 36 quetschen will, muss selbst Fuß-Chamäleon Annemarie kapitulieren. "36 ist die Schmerzgrenze", gibt sie zu alles andere hätte uns dann doch auch sehr gewundert...