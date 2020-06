Promi Shopping Queen: Massimo Sinato gewinnt!

Doch auch wenn die 51-Jährige als einzige eine internationale Karriere hinter sich hat, das Motto war für sie natürlich genau das gleiche wie für die übrigen Kandidaten und zwar: "Modetrend Rot - Werde zum Blickfang in der neuen Herbstfarbe!"

Am besten meisterte die modische Herausforderung ausgerechnet der einzige Mann in der Runde. In einer roten Anzugkombination begeisterte Massimo nicht nur die Konkurrenz, sondern vor allem Juror Guido Maria Kretschmer (49) der gab dem 33-Jährigen nämlich sage und schreibe zehn Punkte.

Zweite wurde Mona, die eine rote Hose mit einem weinroten Poncho kombinierte und damit auf insgesamt 32 Punkte kam. Auf dem dritten Platz folgte dann Dschungelkönigin Brigitte, die trotz eines extravaganten Kleides und neun Punkten von Guido insgesamt knapp hinter der Punktzahl von Mona zurückblieb.

Mit dem vierten Platz begnügen musste sich schließlich Valea und das ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Da kann man ihr wirklich nur wünschen, dass sie den Wettbewerb nicht allzu ernst genommen hat...